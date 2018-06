Νεκρός ο αδελφός του Ζακ Ράντολφ από πυροβολισμούς! (pics)

Οι Αστυνομικές Αρχές στην Ιντιάνα επιβεβαίωσαν ότι ο Ρότζερ Ράντολφ σκοτώθηκε έξω από ένα μπαρ σε ανταλλαγή πυροβολισμών! Η σωρός του βρέθηκε από αστυνομικό ανάμεσα σε δυο αυτοκίνητα ενώ ο αδελφός του PF των Σακραμέντο Κινγκς είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκιση το 2005 λόγω της εμπλοκής του σε πυροβολισμούς σε nightclub.

#Breaking Marion PD on scene of homicide outside bar. Officers tell us Roger Randolph, brother of NBA star Zach Randolph, was shot around 5am this morning. @WTHRcom @AnnaWTHR @AlyssaRaymond pic.twitter.com/VuEnji4mAs

— Joe Fenton (@Joe_does_stuff) 16 Ιουνίου 2018