Στο «κυνήγι» του... φευγάτου Λέοναρντ και οι Σέλτικς! (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ ζήτησε να φύγει από τους Σπερς, σε μια απόφαση που άνοιξε την... όρεξη των Σέλτικς που θέλουν να κοντράρουν τους Λέικερς στο παιχνίδι απόκτησης του.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, αν ο «Klaw» γίνει και επίσημα διαθέσιμος για ανταλλαγή, οι Κέλτες θα προσεγγίσουν το Σαν Αντόνιο για να τον φέρουν στη Βοστώνη. Μάλιστα οι Σέλτικς ρώτησαν τους Σπερς για τον Λέοναρντ και πριν την trade deadline του Φλεβάρη, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική

Ο ηγέτης των «σπιρουνιών» νιώθει προδομένος από την ομάδα του και δεν τον νοιάζει για το supermax συμβόλαιο (219.000.000 δολάρια) που θα υπέγραφε το 2019 αν έμενε.

If Kawhi Leonard does become available in trade talks, the Boston Celtics will be interested in probing the Spurs about a deal, league sources tell ESPN. Boston inquired about a trade prior to the February deadline, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Ιουνίου 2018