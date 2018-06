Ζήτησε ανταλλαγή ο Λέοναρντ και προτιμά Λέικερς! (pic)

Μήνες πριν ο Καουάι Λέοναρντ παρουσιαζόταν δυσαρεστημένος με τον τρόπο που του συμπεριφερόταν ο οργανισμός των Σπερς στην περίοδο της αποθεραπείας, αναφέροντας πως οι σχέσεις τους είχαν παγώσει.

Όμως τις τελευταίες μέρες είχαν βγει δημοσιεύματα που έλεγαν για παραμονή του Καουάι Λέοναρντ στους Σπερς, αλλά τελικά σήμερα τα δεδομένα ανατράπηκαν.

Σύμφωνα με το Yahoo ο ηγέτης του Σαν Αντόνιο έχει ζητήσει από την ομάδα να αποχωρήσει και τον δώσουν με ανταλλαγή.

Μάλιστα σε συνέχεια αυτού ο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι έγραψε πως ο «Κlaw» προτιμά να πάει στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στους Λέικερς.

Στην καριέρα του ο Λέοναρντ μετρά 16.3 πόντους και 6.2 ριμπάουντ, ενώ φέτος έπαιξε μόλις σε 9 ματς λόγω τραυματισμού.

Ο ηγέτης των Σπερς ήταν στο TOP 3 για την ψηφοφορία του MVP το 2016, αλλά και το 2017.

