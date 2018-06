Είναι απολαυστικός τύπος και δεν σταματά να μας το δείχνει ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Ο ψηλός των Κλίπερς δείχνει πως είναι ακόμα παιδί και το απολαμβάνει.

Ο Σέρβος χόρεψε και τραγούδησε στη βροχή, όπως μόνο αυτός θα μπορούσε να κάνει.

Δείτε τον

Nobody dances and sings in the rain like Boban Marjanović. pic.twitter.com/YzQEnbRqfR

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 11 Ιουνίου 2018