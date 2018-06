Nτεμπούτο στη ραπ σκηνή για τον ΛιΆντζελο Μπολ, αλλά και για τον ΛαΒάρ Μπολ

Ο πρώην παίκτης της Βιτάουτας και ο πατέρας του συμμετέχει στο video clip του του τραγουδιού του Λονζο και... ραπάρει.

Σιγά μην έχανε την ευκαιρία ο ΛαΒαρ.

Lonzo on the mic

Gelo on the mic

LaVar on the mic

pic.twitter.com/By89K93k29

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 10 Ιουνίου 2018