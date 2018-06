Πάνω από 30 πόντους ξανά, ξεπέρασε τον Τζόρνταν ο ΛεΜπρον (pics)

Ακόμα μια μεγάλη βράδια, ακόμα ένα μυθικό επίτευγμα για τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Μπορεί οι Καβαλίερς να φαίνονται να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Ουόριορς ο ΛεΜπρον πάντως παλεύει με όλες του τις δυνάμεις και οι εμφανίσεις που κάνει είναι εξωπραγματικές.

Στην τελευταία ήττα των Καβς μέτρησε 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ με την επιθετική του επίδοση προσπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν στην λίστα με τους παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια playoffs με πάνω από 30 πόντους. Πλέον ο ηγέτης του Κλίβελαντ μετρά 110, ενώ ο MJ 109.

Μυθικός ΛεΜπρον!

LeBron just passed Michael Jordan for the most 30-point games in NBA postseason history. pic.twitter.com/lgQWV04qRl

— SportsCenter (@SportsCenter) 7 Ιουνίου 2018