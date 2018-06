Το... γύρισε στο πιο σπορ ο ΛεΜπρόν (vid)

Η φετινή χρονιά είναι η χρονιά του ΛεΜπρόν, καθώς ο ηγέτης των Καβαλίερς έχει γίνει θέμα συζήτησης όχι μόνο για όσα κάνει εντός αγωνιστικού χώρου, οδηγώντας τους... ιππότες ως τους τελικούς του NBA, αλλά εκτός. Ειδικά στα εκτός, χαμός έγινε με τις εμφανίσεις του στα δύο παιχνίδια των τελικών στο Γκόλντεν Στέιτ με το κοστούμι και την βερμούδα να κλέβουν την παράσταση. Η σειρά πλέον είναι στο Κλίβελαντ και ο Βασιλιάς είπε να πάει στο γήπεδο πιο σπορ, κλέβοντας ωστόσο και πάλι την παράσταση...

It’s time to go to work. @KingJames clocks in for #NBAFinals Game 3. #WhateverItTakes pic.twitter.com/e2jbVoTLdg

— Cleveland Cavaliers (@cavs) June 6, 2018