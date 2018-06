«Ο ΛεΜπρόν θα μιλήσει με τους Ουόριορς»! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κουβάλησε τους Καβαλίερς ως τους Tελικούς του ΝΒΑ κάνοντας... πράματα και θάματα στα playoffs ενώ η κουβέντα για το μέλλον του «Βασιλιά» έχει «ανάψει» για τα καλά! Οι Σίξερς, οι Ρόκετς και οι Λέικερς έχουν μπει στο κάδρο για τον ΛεΜπρόν και ο δημοσιογράφος Στίβεν Σμιθ εξήγησε πως οι Ουόριορς θα μιλήσουν με το καλοκαίρι με τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη! Πως θα σας φαινόταν, λοιπόν, η προσθήκη του Τζέιμς στην (ήδη) superteam του Γκόλντεν Στέιτ;

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και προφανώς, αν είσαι Γκόλντεν Στέιτ, θα τον διεκδικήσεις. Ο ΛεΜπρόν θα έχει μια συζήτηση μαζί τους. O KD θα συνεχίσει, ο Στεφ υπέγραψε συμβόλαιο 200+ εκ. δολαρίων. Αυτοί οι δυο θα μείνουν... Ο Γκριν έχει άλλα δυο χρόνια, είναι ένα κομμάτι που θες να κρατήσεις. Είναι δύσκολο να μείνουν όλοι όμως θες να αποκτήσεις τον ΛεΜπρόν, πρέπει να θυσιάσεις κάτι! Δεν μπορείς να τους κρατήσεις όλους...»

.@stephenasmith says LeBron James will be having a conversation with the Golden State Warriors this summer. pic.twitter.com/iF4QQu6LAK

