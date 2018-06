Κερ: «Ο Τραμπ προσπαθεί να μας διχάσει»! (pic)

Πρόσφατα ο κόουτς των Ουόριορς σχολίασε με δηκτικό τρόπο τον νέο κανονισμό στο NFL σχετικά με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ πριν από τους αγώνες, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «χρησιμοποιούν τον εθνικό ύμνο σαν ψεύτικο πατριωτισμό κι εθνικισμό, τρομοκρατώντας τους ανθρώπους. Κάθε φορά που οι αθλητές του NFL γονατίζουν, το κάνουν για να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία και τις ρατσιστικές διακρίσεις. Δεν δείχνουν έλλειψη σεβασμού στη σημαία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ακυρώσει την επίσκεψη των Philadelphia Eagles που κατέκτησαν το Super Bowl και ο Στιβ Κερ ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Game 3 της σειράς των τελικών με τους Καβαλίερς, τονίζοντας πως «ο πρόεδρος το έχει κάνει ξεκάθαρο. Προσπαθεί να μας διχάσει σε αυτή τη χώρα για πολιτικό κέρδος! Ανυπομονούμε για τη μέρα που θα επιστρέψουμε (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) για να γιορτάσουμε μια αθλητική επιτυχία». Κι όλα αυτά ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεκαθάρισε πως ούτε οι Ουόριορς, ούτε οι Καβαλίερς θέλουν να επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο με πρόεδρο τον Τραμπ.

Steve Kerr on the Eagles/White House visit: "The President has made it pretty clear he's going to try to divide all of us in this country for political gain... We all look forward to the day we can go back to celebrating an athletic achievement."

— Ben Golliver (@BenGolliver) 5 Ιουνίου 2018