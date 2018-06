Τρέλα με το «JRSmithChallenge» στο twitter! (pics & vids)

«Φωτιά» έχει πάρει το twitter με βιντεάκια και φωτογραφίες που τρολάρουν τον γκαρντ/φόργουορντ των Καβαλίερς για την περιβόητη φάση στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ.

Όλοι επιστρατεύουν την φαντασία τους για να φτιάξουν ένα εκπληκτικό βίντεο ή το καλύτερο meme και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

Το «JRSmithChallenge» είναι το νέο trend στο twitter!

#jrsmithchallenge MAKE IT TREND PEOPLE pic.twitter.com/pcerD4rHp0 — Strawberry Shake man (@danzaguy) 1 Ιουνίου 2018

The look on her face said: This brotha done lost his dam mind. #JRSmith #jrsmithchallenge pic.twitter.com/tSytuyUOCy — ArtistAdri (@ReasonRas) 2 Ιουνίου 2018