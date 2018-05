Oι 23 κορυφαίες φάσεις του «Βασιλιά» σε τελικούς! (vid)

Μόνος του «κουβαλάει» τους Καβς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα playoffs και αναζητά τον 4ο τίτλο της καριέρας του.

Ο Βασιλιάς μας έχει χαρίσει αμέτρητες εντυπωσιακές στιγμές σε τελικούς του ΝΒΑ και η λίγκα διάλεξε τις 23 καλύτερες φάσεις του!

Απολαύστε τον ΛεΜπρόν λίγες ώρες πριν το αποψινό ματς (04:00) με τους Ουόριορς

Ahead of tonight's action... we showcase @KingJames' TOP 23 PLAYS in the #NBAFinals!

: #NBAFinals

: #WhateverItTakes x #DubNation

: 9:00pm/et TONIGHT

: #NBAonABC pic.twitter.com/Hrfmej4Rmz

— NBA (@NBA) 31 Μαΐου 2018