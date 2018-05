Ο Χάουαρντ υποψήφιος για τον πάγκο των Πίστονς! (pic)

Ο άλλοτε παίκτης του ΝΒΑ με τους Ουίζαρντς, τους Μάβερικς, τους Νάγκετς, τους Μάτζικ, τους Ρόκετς, τους Χόρνετς και μέχρι πρότινος ασίσταντ κόουτς στους Χιτ, ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον... μοναχικό δρόμο της προπονητικής.

Μετά την πενταετία στο Μαϊάμι ως βοηθός του Σποέλστρα φέρεται ως ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο των Πίστονς.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι αναμένεται να περάσει από συνέντευξη τις προσεχείς ημέρες.

Miami Heat assistant Juwan Howard will interview for the Detroit Pistons coaching job in the next few days, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Μαΐου 2018