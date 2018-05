To φοβερό τρολάρισμα του Εμπίντ στους φίλους των Σέλτικς! (pic)

Συγκεκριμένα, του είχαν γράψει πριν από δύο μέρες «εάν και εφόσον απολάμβανε τον καναπέ του» και εκείνος τους έλεγε ότι... τον μισεί.

Λίγο μετά το τέλος του Game 7 και των αποκλεισμό των Σέλτικς, είχε έρθει η ώρα για την μεγάλη... εκδίκηση!

«Τώρα βρισκόμαστε όλοι στον ίδιο καναπέ...» έγραψε χαρακτηριστικά.

Now we’re on the same couch lol — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 28 Μαΐου 2018

I was gonna tweet about ponytail but y’all are gonna ask me about my lovely couch lmao — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 26 Μαΐου 2018