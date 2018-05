Συγκεκριμένα παρακολουθούσε την 7η αναμέτρηση των τελικών της Ανατολής από τον φορητό της υπολογιστή και δεν σταμάτησε να ουρλιάζει από την χαρά της.

Αν μη τι άλλο η εμφάνιση του ΛεΜπρόν ήταν εντυπωσιακή, όπως εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το... εκκωφαντικό ουρλιαχτό της!

Rihanna was so hyped to see LeBron win Game 7



badgalriri | Instagram pic.twitter.com/bfNRGhiFT0

— SB Nation (@SBNation) 28 Μαΐου 2018