ΛεΜπρόν Τζέιμς: O νέος... Ironman! (pic)

O σούπερ σταρ των Καβαλίερς έχει κάθε λόγο να λέει ότι είναι κουρασμένος μετά από κάποιο ματς, γιατί μέσα σε αυτό μοιάζει... ακούραστος.

Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε 48 λεπτά στο 100ο παιχνίδι της καριέρας του στα playoffs. Επίσης έπαιξε και στα 82 ματς της σεζόν, όντας ο πρώτος στα λεπτά συμμετοχής.

Και να 'ταν μόνο αυτά; Έχει πάρει μέρος σε 8 σερί τελικούς ΝΒΑ χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα ματς της postseason λόγω τραυματισμού!

Είπατε κάτι;

