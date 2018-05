Η αποθέωση του Κόμπι στον ΛεΜπρόν και η... παράκλησή του για τον G.O.A.T.! (pics)

Αρχικά ο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Λέικερς, αφού θέλησε να υπογραμμίσει την κυριαρχία του ΛεΜπρόν γράφοντας το hashtag #Lebranium, συμπλήρωσε:

«Μπορούμε να απολαμβάνουμε κάποιον, χωρίς να κατεδαφίζουμε κάποιον άλλον. Αγαπώ αυτό που κάνει. Μην μπαίνετε στην λογική του debate για κάτι το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να κερδηθεί από καποιον...» βάζοντας επίσης σε hashtag, τα έξι πρωταθλήματος του Μάικλ Τζόρνταν, τα πέντε δικά του, αλλά και την... αποστολή του ΛεΜπρόν.

We can enjoy one without tearing down one. I love what he’s doing. Don’t debate what can’t be definitively won by anyone #enjoymy5 #enjoymj6 #enjoylbjquest

— Kobe Bryant (@kobebryant) 28 Μαΐου 2018