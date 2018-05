Ντουράντ σε Μπάρκλεϊ: «Πήγαινε ο ίδιος και ρώτα τον Γκριν αν είναι ενοχλητικός» (vid)

Είναι γνωστή η κόντρα που είχαν (ή έχουν) οι Τσαρλς Μπάρκλεϊ με τον Ντρέιμοντ Γκριν με αφορμή κάτι δηλώσεις του «σερ» σε βάρος του φόργουορντ των Ουόριορς.

Μετά το Game 3 των τελικών της Δύσης, ο Μπάρκλεϊ εξέφρασε μια απορία στον καλεσμένο, Κέβιν Ντουράντ.

«Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι εξίσου ενοχλητικός όσο είναι και στην τηλεόραση;» με τον KD να του απαντάει: «Μπορείς να πας κάτω στα αποδυτήρια να τον ρωτήσεις από μόνος σου»

Charles Barkley: “is Draymond Green as annoying in person as he is on TV? "

Kevin Durant “He's just downstairs you can go ask him...”

Barkley...... pic.twitter.com/ItJt1t1APr

— JzoSports (@JzoSports) 21 Μαΐου 2018