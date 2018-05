Καβς: Δεύτερη φορά με «διψήφια» όλη την βασική πεντάδα! (pic)

Στο Game 3 με τους Σέλτικς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν ήταν μόνος του. Είχε παρέα τους συμπαίκτες του.

Για δεύτερη φορά στα playoffs, όλοι οι παίκτες της βασικής πεντάδας των Καβαλίερς σημειώσαν τουλάχιστον 10 πόντους.

Αυτό είχε γίνει και στο Game 3 με τους Ράπτορς, εκεί όπου οι Καναδοί δέχθηκαν τη... σκούπα!

All 5 Cavaliers starters are in double figures for the 2nd time this postseason. It also happened in Game 4 of the Conference Semifinals against the Raptors. pic.twitter.com/k216IHlO03

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Μαΐου 2018