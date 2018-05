O Πόρτερ Jr. αυτοαποκαλείται ως ο «καλύτερος παίκτης στο draft» (vid)

Ο 19χρονος Πόρτερ δεν μασάει τα λόγια του, και όπως όλα δείχνουν έχει τεράστια εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε: «έχω παίξει ενάντια σε όλους αυτούς εδώ τους τύπους και είναι όλοι σπουδαίοι παίκτες, αλλά είμαι ο καλύτερος στο ντραφτ και δεν μπορώ να περιμένω να δείξω τι είμαι ικανός να κάνω. Όλοι θα το καταλάβουν αυτό σύντομα».

Ο Πόρτερ όταν τέλειωσε το σχολείο του 2017 είχε πολύ υψηλές προοπτικές, αλλά η πρώτη του σεζόν δεν πήγε όπως την είχε υπολογίσει. Ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός και ενώ επέστρεψε δεν είχε χρόνο να δείξει σε τι κατάσταση είναι. Πάντως παρόλο που υπάρχουν αμφιβολίες για εκείνον ο ίδιος δηλώνει ο... καλύτερος.

