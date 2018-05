Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε... Πάμπλο Εσκομπάρ! (vid)

Η Βοστόνη προηγείται με 2-0 νίκες στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας με τους Καβς ενώ έχει ρεκόρ 37-0 όταν αρχίσει μια σειρά με αυτές τις επιδόσεις!

Από την άλλη πλευρά, οι Καβς καλούνται να αντιδράσουν στα επόμενα παιχνίδια και το Lake Show παρουσίασε ένα τρομερό video εμπνευσμένο από τη σειρά Narcos με τον ΛεΜπρόν ως Πάμπλο Εσκομπάρ και τα... πρωτοπαλίκαρα του Κέβιν Λοβ, Κάιλ Κόρβερ και Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν ενώ προσπαθούν να συνετίσουν τους Λάρι Νανς, Ρόντνεϊ Χουντ και Τζόρνταν Κλάρκσον που αποκτήθηκαν μεσούσης της σεζόν.

LeBron as Pablo Escobar = one of best things I've seen in my 9 years on twitterpic.twitter.com/7sEpFqCD2V

— Jason McIntyre (@jasonrmcintyre) 15 Μαΐου 2018