Έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν με την «40άρα»! (pic)

Μπορεί οι Καβς να βρίσκονται πίσω με 2-0 στη σειρά με τους Σέλτικς, ωστόσο ατομικά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο «Βασιλιάς» είχε έκανε triple double με 42 πόντους 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, σε μια εκπληκτική εμφάνιση.

Μετά το ματς ο ηγέτης του Κλίβελαντ έχει πετύχει 3 «40άρες» συνδυαζόμενες με triple double στα playoffs και βρίσκεται στην πρώτη θέση της ιδιαίτερης λίστας.

LeBron James now has 3 career playoff 40-point triple-doubles. According to @EliasSports, that's the most in NBA postseason history.

His team is 1-2 in those games

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Μαΐου 2018