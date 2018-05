Το Game 1 στο «Toyota Center» ήταν το 56ο ματς φέτος όπου αγωνίστηκαν ταυτόχρονα οι Κρις Πολ, Τζέιμς Χάρντεν και Κλιντ Καπέλα.

Πριν από το τζάμπολ μετρούσαν 50-5 ρεκόρ ενώ αυτή ήταν η 6η φορά που έφυγαν ηττημένοι από το παρκέ!

