Μάλλον έχουν γούρια οι Ρόκετς.

Η ομάδα του Χιούστον κάνει ακριβώς τις ίδιες κινήσεις μετά από κερδισμένο τζάμπολ του Καπέλα.

Η μπάλα πάει στον Τάκερ, εκείνος τη δίνει στον Πολ και τελικά καταλήγει στον Χάρντεν, ο οποίος κατεβάζει τη μπάλα στην πρώτη επίθεση της ομάδας του.

