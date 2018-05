Το φοβερό σκίτσο για τη σειρά Σέλτικς-Καβαλίερς! (pic)

Συγκεκριμένα το Bleacher Report θέλησε να δώσει την πραγματική -ίσως- διάσταση της σειράς και του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Έβαλε τις δύο ομάδες σε αγώνα διελκυστίνδας, όπου στη μία πλευρά του σχοινιού υπήρχε μόνο ο ΛεΜπρόν και στην άλλη σύσσωμη η ομάδα των Σέλτικς!

Τι λέτε; Συμφωνείτε;

Bron vs. the Celtics. Who ya got? pic.twitter.com/5M8TFMwnJf

— Bleacher Report (@BleacherReport) 13 Μαΐου 2018