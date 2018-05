Smart stole the ball, it’s all over!

O Χαλ Γκριρ συχωρέθηκε σε ηλικία 82 ετών στις 14 του περασμένου μήνα. Εάν ζούσε, πολύ φοβάμαι πως δεν θα άντεχε να ξαναδεί το ίδιο έργο, σε επανάληψη, μετά από 53 χρόνια!

Τι σκαρώνει μερικές φορές η ρουφιάνα η ζωή, αυτό πια είναι άνω ποταμών. Στην κυριολεξία άνω ποταμών και δη του River Charles, ο οποίος διατρέχει τη Μασαχουσέτη και εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου είναι κτισμένη η Βοστώνη...

Τι ξανασκαρώνει η ρουφιάνα η ζωή, αυτό είναι το ορθό: δίκην déjà vu μιας από τις πιο ανεξίτηλες στιγμές στα χρονικά του παγκοσμίου μπάσκετ, η ιστορία επαναλήφθηκε και μάλιστα όχι ως φάρσα ή ως τραγωδία-όπως υποστήριζαν κάποτε οι Μαρξιστές-αλλά ως ανείπωτη ευτυχία1

Ανείπωτη, διότι εκτός από τον Χαλ Γκριρ έχει συχωρεθεί και ο Τζόνι Μόουστ, ο οποίος με τη βραχνή φωνή του είχε περιγράψει εκείνη τη φάση...

Ναι, εκείνη τη φάση, το remake της οποίας ανέβηκε πάλι στην ίδια σκηνή, με την ίδια τελευταία πράξη, με τους ίδιους, αλλά διαφορετικούς πρωταγωνιστές...

Οι δείκτες του ρολογιού είχαν σταματήσει στις 15 Απριλίου του 1965, αλλά φρόντισε να τους κουνήσει ξανά αυτός ο μπαγάσας ο Μάρκους Σμαρτ, που μετά από μισό αιώνα και κάτι ψιλά βάλθηκε να υποδυθεί με αριστοτεχνικό τρόπο τον Τζον Χάβλιτσεκ αναγκάζοντας τον Μπεν Σίμονς να παίξει τον άχαρο ρόλο του Χαλ Γκριρ.

Το ίδιο ζευγάρι λοιπόν: Σέλτικς εναντίον Σίξερς, απλώς τότε αναμετρούνταν στον έβδομο τελικό της Ανατολής, ενώ τώρα βρίσκονταν ενώπιος ενωπίω στον πέμπτο ημιτελικό.

Τότε το σκορ στη σειρά ήταν 3-3, τώρα 3-1. ..

Τότε το σκορ του αγώνα ήταν 110-109, τώρα 114-112...

Τότε Γκριρ προσπάθησε με μια inbounds pass να βρει τον Γουόκερ για το σουτ της νίκης και της πρόκρισης, τώρα ο Σίμονς αναζητούσε απελπισμένα μια τελευταία ευκαιρία για να μείνουν οι Σίξερς ζωντανοί στη σειρά...

Τότε επενέβη ως από μηχανής θεός ο Τζον Χάβλιτσεκ που έκλεψε την μπάλα και λύτρωσε τους Σέλτικς, τώρα εμφανίστηκε φάντης μπαστούνι ο Μάρκους Σμαρτ για να τελειώσει την υπόθεση και να σφραγίσει την επιστροφή τους στους τελικούς της Ανατολής...

Τότε ο γεννημένος το 1940 και με ύψος 1μ.96, Hondo ήταν ο έκτος παίκτης των Σέλτικς, τώρα ο Τεξανός ομόλογος του επίσης έρχεται από τον πάγκο...

Τότε έγινε δακτυλοδεικτούμενος ο Γκριρ, τώρα μπήκε άθελα του στο... πόστερ ο Σίμονς...

Τότε, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Τσάμπερλεν με κάρφωμα είχε μειώσει σε 110-109 και ακολούθησε το λάθος στην επαναφορά από τον Μπιλ Ράσελ (για να μη γράφει ο Μελάγιες ότι αυτά τα κάνουν μονάχα οι παίκτες του Ολυμπιακού!) ο οποίος είδε την μπάλα να προσκρούει πάνω σε ένα καλώδιο που στήριζε το ταμπλό με αποτέλεσμα να έχουν μια απρόσμενη τελευταία ευκαιρία οι Σίξερς...

Τώρα ο Σμαρτ κέρδισε φάουλ, έχασε την πρώτη βολή και ενώ όλοι περίμεναν ότι θα αστοχήσει επίτηδες στη δεύτερη για να περάσει ο χρόνος, αυτός την έβαλε σαν... τούβλο και έκανε το σκορ 114-112...

Τότε ο Ράσελ κυριεύθηκε από τύψεις συνειδήσεως και στο τάιμ άουτ που ακολούθησε, είπε «παιδιά τα θαλάσσωσα, κάποιος πρέπει να σώσει το τομάρι μου», τώρα η φάση εξελίχθηκε ακαριαία...

Τότε ο Γκριρ έκανε την επαναφορά με προφανή στόχο να δώσει την μπάλα είτε στον Τσάμπερλεν, είτε στον Τζόνι Κερ, που μάλιστα είχε mismatch απέναντι στον κατά 23 πόντους κοντύτερο Κέι Σι Τζόουνς, τώρα ο Σίμονς πέταξε την μπάλα προς τα εμπρός και έκανε την προσευχή του....

Τότε ο Γκιρ πήγε κόντρα στις προβλέψεις και αντί για τον Τσάμπερλεν ή τον Κερ επιχείρησε να πασάρει στον Τσετ Γουόκερ, αλλά μαύρο φίδι που τον έφαγε! Ο Χάβλιτσεκ ο οποίος μάρκαρε τον Γουόκερ έστριψε απότομα το σώμα του και έδωσε ένα σκαμπίλι στην μπάλα που έφτασε στα χέρια του Σαμ Τζόουνς και...it’s all over!

Tώρα ο Σίμονς έκανε την επαναφορά μετά τη δεύτερη βολή του Σμαρτ και επιδίωξε μια α λα μπέιζμπολ πάσα στη γωνιά για ένα σουτ τριών πόντων, αλλά όντας όνομα και πράγμα έξυπνος, ο γκαρντ των Σέλτικς το ψυλλιάστηκε, έκανε ένα σπριντ α λα Γιουσέιν Μπολτ, μπήκε στη μέση και... it’s all over again!

Τότε ο Τζόνι Μόουστ εκστασιάστηκε και άφησε ως παρακαταθήκη τη μυθική ατάκα «All right, Greer's putting the ball into play . . . He gets it out deep and Havlicek steals it! Over to Sam Jones! Havlicek stole the ball! It's all over»

Τώρα ό,τι και να είπαν οι ραδιοσχολιαστές, οι τηλεσχολιαστές και οι κάθε λογής announcers προφανώς δεν θα έφταναν ποτέ στα ντεσιμπέλ της παλιάς και αξεπέραστης βραχνής φωνής των Σέλτικς...

Και το κλέψιμο του Σμαρτ βεβαίως δεν φτάνει εκείνο του Χάβλιτσεκ, αλλά διάβολε, μόνο και μόνο οι συμπτώσεις φτάνουν και περισσεύουν για να διατρανώσουν τη συνωμοσία του Σύμπαντος!

Στο επόμενο κλικ οι εφτάψυχοι Σέλτικς θα βρουν απέναντι τους όπως και πέρυσι, ξανά με πλεονέκτημα έδρας, τους εφτάψυχους Καβαλίερς και μένει να φανεί τίνος θα βγει η όγδοη ψυχή και τίνος το χούι!