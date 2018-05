Όταν ο Κόμπι φόρεσε τη φανέλα των Σέλτικς (pics)

Με πέντε δαχτυλίδια πρωταθλητή, δύο τίτλους MVP τελικών, 18 συμμετοχές σε All Star Game και δύο τίτλους πρώτου σκόρερ στο ΝΒΑ, ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Λέικερς την τελευταία εικοσαετία ωστόσο υπήρξε εποχή που φόρεσε τη φανέλα των Σέλτικς.

Το 1996 ο Κόμπι συμμετείχε στο predraft καμπ της Βοστόνης ωστόσο οι «Κέλτες» επέλεξαν τον Αντουάν Γουόκερ στο Νο.6 του Draft εκείνης της χρονιάς. Ο Μπράιαντ κατέληξε στο Νο. 13, με τους Σάρλοτ Χόρνετς να ανταλάσσουν τα δικαιώματά του στους Λέικερς και το περιοδικό SLAM θυμήθηκε την εποχή που o Black Mamba... τίμησε τα πράσινα.

