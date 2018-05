«Θύμισε» Μπάρκλεϊ ο Εμπίντ! (pic)

Προσπάθησε να αποκλείσει τους Σίξερς, αλλά δεν τα κατάφερε ο Εμπίντ.

Παρόλα αυτά ατομικά ήταν αξιοπρεπέστατος και θύμισε τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ τότε που αγωνιζόταν στους Σίξερς.

Ο Καμερουνέζος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Σίξερς με 20+ πόντους και 10+ ριμπάουντ σε 4 ματς μιας σειρά playoffs από το 1986 και τον «Sir Charles» στους ημιτελικούς Ανατολής

