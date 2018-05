Εντυπωσιακός ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν στο Game 5 με τους Σίξερς.

Ο παίκτης των Σέλτικς σημείωσε 24 ποντους με 10/13 σουτ και οι Κέλτες κλείδωσαν την πρόκριση τους τελικούς Ανατολής.

Δείτε την εμφάνιση του

Jaylen Brown drops 24 PTS on 10-13 shooting to pace the @celtics series-clinching Game 5 win! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ioZRkE4X6J

— NBA (@NBA) 10 Μαΐου 2018