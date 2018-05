Εκτός επ' αόριστον ο Λάρκιν! (pic)

Μπορεί να επέτρεψε ο Μάρκους Σμαρτ στην ενεργό δράση αλλά η ομάδα της Βοστόνης εξακολουθεί να μάχεται χωρίς τους δύο σταρ της ομάδα, τον Κάιρι Ίρβινγκ και τον Γκόρντον Χέιγουορντ.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και ο τραυματισμός του Σέιν Λάρκιν στον ώμο κατά τη διάρκεια του Game 4 στη Φιλαδέλφεια.

Όπως είναι ο Μπραντ Στίβενς δεν θα τον έχει στην διάθεση του γι' αυτό το ματς ενώ εξήγησε ότι θα παραμείνει εκτός επ' αόριστον.

#NEBHInjuryReport: Shane Larkin (shoulder sprain) is “very, very sore,” says Brad Stevens. “He’s out for tonight and the foreseeable future, but imaging suggested that surgery probably won’t be needed.”

— Boston Celtics (@celtics) 9 Μαΐου 2018