Στη Σαντορίνη ο Ντουάιτ Χάουαρντ (pic)

Το ό,τι τα ελληνικά νησιά είναι πόλος έλξης για όλον τον κόσμο είναι γνωστό. Όπως επίσης γνωστό είναι πως τα προτιμούν πολλοί αστέρες του NBA. Ο πρώτος, καθώς είναι δεδομένο πως θα ακολουθήσουν και άλλοι, που τα επισκέφθηκε και συγκεκριμένα τη Σαντορίνη, είναι ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Ο... Superman ανέβασε και φωτογραφία στο twitter όπου βγάζει selfie με θαυμαστές του.

The most epic of shots in Santorini Great meeting all of you! pic.twitter.com/5IzBGhmqId

— Dwight Howard (@DwightHoward) May 8, 2018