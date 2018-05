Παρά το μαρκάρισμα του Πασκάλ Σιάκαμ, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά ευστόχησε και στο πιο δύσκολο καλάθι της σειράς.

Με ένα εντυπωσιακό fade away από τη γωνία, κατάφερε να περάσει τη μπάλα πίσω από το ταμπλό και να τη στείλει συστημένη στο καλάθι των Ράπτορς!

Πραγματικά... εντυπωσιακός!

This is just disrespectful at this point pic.twitter.com/ye71hqiF7x

— Bleacher Report (@BleacherReport) 8 Μαΐου 2018