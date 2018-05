Έδιωξαν από το γήπεδο το αδερφό του Κρις Πολ! (vid)

Την ώρα που ο σταρ των Ρόκετς βρισκόταν στην baseline, είδε ξαφνικά τον αδερφό του να αποχωρεί από το γήπεδο, συνοδεία των ανθρώπων της ασφάλειας.

Αμέσως άρχισε να διαμαρτύρεται και όπως είπε ο Σι Τζέι Πολ λίγο αργότερα στην USA Today «ένας που καθόταν δίπλα μου άρχισε να μιλάει στον διαιτητή και οι άνθρωποι της security νόμιζαν ότι μιλούσα εγώ. Και μου είπαν να μου μιλήσουν έξω από το γήπεδο. Τους εξήγησα ότι εγώ δεν μιλάω έτσι».

Μόλις ωστόσο λύθηκε η παρεξήγηση ο αδερφός του κρις Πολ επέστρεψε κανονικά στην θέση του...

Chris Paul's brother was escorted from his seat, here's what the broadcast showed. Per @Jonathan_Feigen he is back at his seat pic.twitter.com/H6ZxHpaNmT

— Born Salty (@cjzero) 7 Μαΐου 2018