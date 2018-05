Ρόντο: Έγραψε ιστορία και θύμισε Μάτζικ! (pic & vid)

Σπουδαίο ματς κόντρα στους Ουόριορς έκανε ο Ραζόν Ρόντο.

Ο γκαρντ της Νέας Ορλέανης είχε 21 ασίστ και 10 ριμπάουντ, κάτι που θύμισε τον Μάτζικ Τζόνσον. Ο Ραζόν κατάφερε να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 20+ασίστ και 10+ριμπάουντ δύο φορές στα playoffs.

Ο Ρόντο το ξανάκανε το 2011 στο ματς των Σέλτικς κόντρα στους Νικς.

21 assists, 10 rebounds!

Rondo put on a passing show to lead the @PelicansNBA to the W! #DoItBigger| #NBAPlayoffs pic.twitter.com/hireLXnaeI

