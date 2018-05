Η σημερινή μέρα στις ΗΠΑ ανήκει στο «Star Wars» κι έτσι το twitter γέμισε με ανάλογα βίντεο. Στο κορυφαίο όλων πρωταγωνιστεί ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Ο βετεράνος σέντερ πήρε το φωτόσπαθο με σκοπό να φέρει την ισορροπία στο διαδίκτυο του πλανήτη.

Παρακολουθείστε την ιδέα του TNT...

The Galaxy is in turmoil! @SHAQ must learn the ways of the force in order to bring balance to the internet. #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay #TheBigHighlight pic.twitter.com/N53rzTz94B

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 4 Μαΐου 2018