Οι Σικάγο Μπουλς απογοήτευσαν με τη φετινή τους παρουσία στο ΝΒΑ, ωστόσο ο Φινλανδός ήταν μία αιτία να χαμογελούν.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν εντυπωσιακός και οι «Ταύροι» δημιούργησαν βίντεο με τις καλύτερες φετινές του στιγμές.

We could watch these highlights all day

Few things got Bulls fans more pumped up this season than the performance of @MarkkanenLauri. Take a look at just some of his best moments: pic.twitter.com/YKhTG90hDz

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 4 Μαΐου 2018