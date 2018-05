Παραμένει στους Πέισερς ο Τζόζεφ (pic)

Το συμβόλαιο του 27χρονου γκαρντ ανέρχεται στα 7,9 εκατομμύρια δολάρια ενώ η οψιόν για τη σεζόν 2018-19 ανήκει σε εκείνον.

Όπως έγραψε κι ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζόζεφ αναμένεται να παραμείνει στην Ιντιανάπολις εξαντλώντας το συμβόλαιό του.

Φέτος μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2,6 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ και στα 82 ματς της κανονικής περιόδου που αγωνίστηκε.

Indiana’s Cory Joseph will exercise player option on contract for next season and return to Pacers, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Μαΐου 2018