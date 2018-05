Θύμισε Μπερντ ο Τέιτουμ! (pic)

Σπουδαίο ματς για τον Τζέισον Τέιτουμ κόντρα στους Σίξερς, βοηθώντας τους Σέλτικς να κάνουν το 1-0 στη σειρά των playoffs.

Ο παίκτης της Βοστώνης είχε 28 πόντους απέναντι στη Φιλαδέλφεια και έγινε ο πρώτος rookie των Σέλτικς με 28+ πόντους σε ματς των playoffs από τον Απρίλιο του 1980 και τον τεράστιο Λάρι Μπερντ.

«Λαβράκι» βρήκαν οι Κέλτες στην περίπτωση του Τέιτουμ

Jayson Tatum is the 1st @celtics rookie with 28+ points in an #NBAPlayoffs game since Larry Bird (April 1980). #NBARooks pic.twitter.com/adufbLPOUR

— NBA.com/Stats (@nbastats) 1 Μαΐου 2018