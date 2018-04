Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν σε καλή βραδιά έχοντας σε 42 λεπτά 22 πόντους με 7/17 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 7/7 βολές. Παράλληλα, είχε 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Δείτε όσα έκανε:

Giannis Antetokounmpo finished Game Seven with 22 points, 9 rebounds, 5 assists, 1 steal and 1 block. pic.twitter.com/HaVCX8hk9S

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 29, 2018