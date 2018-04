Η ιστορική εμφάνιση του Ολαντίπο με Καβς! (pic & vid)

Συγκλονιστικός Βίκτορ Ολαντίπο στο Game 6 με τους Καβς.

Ο ηγέτης των Πέισερς έκανε triple double (το πρώτο του στα playoffs) με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, «καθαρίζοντας» την παρέα του ΛεΜπρόν.

Ο γκαρντ της Ιντιάνα με αυτά τα... όργια κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 28 πόντους, 13 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα σε ματς playoffs.

Victor Oladipo is the first player in NBA History (since steals were first officially recorded in 1973-74) to record 28 points, 13 rebounds, 10 assists, and 4 steals in an #NBAPlayoff game. pic.twitter.com/NiezYJbeul

— NBA.com/Stats (@nbastats) 28 Απριλίου 2018