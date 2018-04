«Ντύθηκε» Ουέιντ ο... πασέρ Σίμονς! (pic)

Εκπληκτικός ήταν ο Μπεν Σίμονς στον πρώτο γύρο των playoffs κόντρα στους Χιτ.

Ο Αυστραλός κατάφερε να γίνει ο πρώτος rookie που ηγείται της ομάδας του σε ασίστ σε όλα τα ματς μιας σειράς playoffs μετά τον Ντουέιν Ουέιντ στα playoffs του 2004 κόντρα στους Πέισερς.

Ο ένας σιγά-σιγά ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει μια τεράστια καριέρα και ο άλλος έχει όλα τα χρόνια μπροστά του για να συνεχίζει να γράφει ιστορία με τις επιδόσεις του.

Ben Simmons became the first rookie player to lead his team in assists (either outright or tied) in each game of a playoff series since Dwyane Wade did so for the Heat in Miami's 2004 semifinals matchup with the Pacers. pic.twitter.com/xJuaRbFujU

