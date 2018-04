Εύκολα «καθάρισαν» την πρόκριση για τον επόμενο γύρο των playoffs οι Σίξερς κόντρα στους Χιτ, με τον Μπεν Σίμονς να εντυπωσιάζει στην πρώτη postseason της καριέρας του. Ο Αυστραλός είχε 18.2 πόντους, 10.6 ριμπάουντ και 9 ασίστ ανά ματς στη σειρά, δείχνοντας την κλάση του.

Απολαύστε τα καλύτερα του

Ben Simmons (18.2 ppg, 10.6 rpg, 9.0 apg) did it all to lead the @sixers to a 4-1 1st round win!#PhilaUnite pic.twitter.com/fO1zWCQebs

— NBA (@NBA) 25 Απριλίου 2018