Η... άθλια αυστραλιανή προφορά του Σακίλ στον Ίνγκλις! (vids)

500+ κορυφαία παιχνίδια καζίνο για ατέλειωτη διασκέδαση. (21+)

Φυσικά προκάλεσε τα γέλια του Αυστραλού φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, ο οποίος του είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι τραγική...» ενώ όταν συνέχισε ο «Σακ», ο Ίνγκλις του είπε: «Όσο πάει γίνεται και χειρότερη...»

Δείτε τα ξεκαρδιστικά βίντεο από την εκπομπή του ΤΝΤ

Joe Ingles: "That was terrible"

Shaq tried an Australian accent

Shaq tried his Australian with @Joeingles7, again pic.twitter.com/BMGqAQ6dhh

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 24 Απριλίου 2018