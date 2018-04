Με Μεσίνα και στο Game 5 οι Σπερς (pic)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του για το Game 5 της σειράς κόντρα στους Ουόριορς λόγω πένθους και τη θέση του θα πάρει ξανά ο Έτορε Μεσίνα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον οργανισμό του Σαν Αντόνιο έπειτα από τον θάνατο της γυναίκας του «Pop», Έριν σε ηλικία 67 ετών.

Η σειρά είναι στο 3-1 για το Γκόλντεν Στέιτ και χθες (22/4) ο «Έκτορας» οδήγησε τους Τεξανούς στη νίκη με 103-90.

Spurs announce Ettore Messina will continue to serve as coach for the team in Game 5 Tuesday in Oakland against the Warriors during Gregg Popovich’s absence.

— David Aldridge (@daldridgetnt) 23 Απριλίου 2018