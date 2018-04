Έγινε «100άρης» ο ΛεΜπρόν και... κυνηγάει τον Τζόρνταν! (pic)

Στο Game 4 με τους Ιντιάνα Πέισερς, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ πέτυχε για 100η φορά 30 ή περισσότερους πόντους στην postseason και έγινε ο δεύτερος παίκτης που τα καταφέρνει.

Ο πρώτος ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν τον οποίο και... κυνηγάει ο «βασιλιάς» προκειμένου να σκαρφαλώσει στην κορυφή. Μάλιστα δεν αποκλείεται να τα καταφέρει από τη φετινή σεζόν!

Πιο πίσω βρίσκονται οι Κόμπι Μπράιαντ (88) και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (75).

Along with tying the Cavaliers' series against the Pacers 2-2, @KingJames became the 2nd player in NBA history with 100 30-point games in NBA playoff history.

You've probably heard of the other guy. pic.twitter.com/VEZEa2zCI3

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Απριλίου 2018