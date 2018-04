«Ντύθηκε» Μάτζικ ο Σίμονς! (pic)

Μάτια έβγαλε ο Μπεν Σίμονς κόντρα στους Χιτ, αφού πέτυχε το πρώτο του triple double στα playoffs.

Ο Αυστραλός κατάφερε να γίνει ο πρώτος rookie μετά τον Μάτζικ Τζόνσον (1980) με triple double στην postseason.

O θρύλος των Λέικερς είχε κάνει 5 triple double στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ.

Ben Simmons notches his first postseason triple-double, joining some elite names among rookies to do so in the playoffs, according to @EliasSports. pic.twitter.com/wqINnYZjnp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Απριλίου 2018