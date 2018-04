Εκτός από τον τσαμπουκά μεταξύ των Σίμονς-Τζόνσον, υπήρξε κι άλλη μια στιγμή έντασης.

Ο Ε' Τάουν Μουρ πήγε να αφήσει στο αντίπαλο καλάθι, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ του έκανε ένα σκληρό φάουλ κι οι δυο τους είχαν μια αρκετά έντονη στιγμή, που με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων δεν δόθηκε συνέχεια.

CJ McCollum with the hard foul on E'Twaun Moore and the two teams get into it

(via @clippittv) pic.twitter.com/N6i81TnEKl

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) April 21, 2018