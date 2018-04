Μπακς: O τρίτος... πόλος που επιβάλλεται να βοηθήσει Γιάννη-Μίντλετον!

Οι Μπακς βρίσκονται πίσω με 2-0 κόντρα στους Σέλτικς, αφού έχασαν την ευκαιρία για break στο Game 1 της σειράς στην παράταση.

Ο δημοσιογράφος Alex Boeder με άρθρο του ξεχώρισε τι πρέπει να κάνει το Μιλγουόκι για να πάρει την πρόκριση κόντρα στα «ελάφια».

Στα πρώτα δύο ματς της σεζόν ο Μίντλετον μέτρησε 1-10 τρίποντα, ενώ έκανε και 8 λάθη. Από εκείνη την περίοδο πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα και ο Κρις κατάφερε να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς,κάνοντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Όσον αφορά τα πρώτα 2 παιχνίδια των playoffs ο Μπλέντσο σούταρε με 9-25 σουτ με 6 λάθη, τη στιγμή που ο Μίντλετον ήταν συγκλονιστικός, όπως φυσικά και ο Αντετοκούνμπο.

Ο Μπλέντσο πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Μίντλετον . Θα πρέπει να κλείσει τα... αύτια και να βλετιωθεί για το καλό της ομάδας. Κακά τα ψέματα οι Μπακς δεν γίνεται να προκριθούν με τα συγκλονιστικά ματς των Αντετοκούνμπο και Μίντλετον. Χρειάζεται να μπει και τρίτος στην εξίσωση.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το PER ( δείκτης αποδοτικότητας παίκτη). Οι μοναδικοί που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ομάδας στα playoffs (15) είναι οι Γιάννης και Μίντλετον.Όσον αφορά τον Μπλέντσο από τους 20 της regular season έπεσε στο 4.6 των playoffs

Αναλυτικά η σύγκριση των παικτών σε regular season και playoffs

Player — Regular Season PER — Postseason PER

Giannis: 27.3 < 31.2

Bledsoe: 20.0 > 4.6

Middleton: 17.4 < 24.0

Parker: 17.1 > -8.3

Henson: 15.7 > 14.9

Brogdon: 14.3 > 12.3

Terry: 8.1 > 6.7

Snell: 8.5 > -0.5

Kαι στον αντίποδα οι Σέλτικς, οι οποίοι αν εξαιρέσεις τους Τέιτουμ και Μονρό, είναι όλοι ανεβασμένοι.

Player — Regular Season PER — Postseason PER

Horford: 17.6 < 28.4

Rozier: 15.1 <24.6

Brown: 13.7 < 19.1

Monroe: 21.2 > 17.7

Morris: 14.5 <15.5

Larkin: 10.4 <12.2

Tatum: 15.3 > 11.9

Baynes: 12.0 > 7.4

Μεγάλη βελτίωση στα playoffs

Horford: +10.8

Rozier: +9.5

Middleton: +6.6

Brown: +5.4

Iκανοποιητική βελτίωση στο PER στα playoffs

Better in playoffs than regular season

Giannis: +3.9

Larkin: +1.8

Morris: +1.0

Xειρότεροι στην postseason

Henson: -0.8

Terry: -1.4

Brogdon: -2.0

Tatum: -3.4

Monroe: -3.5

Baynes: -4.6

Πολύ χειρότεροι στην postseason

Snell: -9.0

Bledsoe: -15.4

Parker: -25.4

Όπως γίνεται κατανοητό o Γιάννης χρειάζεται βοήθεια έστω από άλλον έναν συμπαικτη του, αφού οι Σέλτικς δείχνουν να παίρνουν πολλά και από πολλούς. Δεν γίνεται να κρατά τις... Θερμοπύλες μόνο αυτός και ο Μίντλετον. Τα «ελάφια» δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες. Χρειάζεται γρήγορα να βρεθούν λύσεις για να μειώσουν τη σειρά σε 2-1 στο αποψινό ματς (04:30).