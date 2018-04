Ο Κοκόσκοφ υποψήφιος για τον πάγκο του Φοίνιξ!

O Σέρβος τεχνικός είναι βοηθός του Κουίν Σνάιντερ στους Γιούτα Τζαζ αλλά δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το μονοπάτι του πρώτου προπονητή στους Φοίνιξ Σανς.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Σανς στην «arizonasports.com» ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ θα περάσει από συνέντευξη από την ομάδα του Φοίνιξ.

Υποψήφιοι για τον πάγκο είναι επίσης οι Κέβιν Μακ Χέιλ και ο νυν ασίσταντ στους Σπερς, Τζέιμς Μπορέγκο.

New name for the Suns coaching search - Phoenix will interview Utah assistant coach Igor Kokoskov for their vacant head coaching job. Former Rockets coach Kevin McHale and Spurs assistant James Borrego are also candidates.

— John Gambadoro (@Gambo987) 20 Απριλίου 2018