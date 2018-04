Άγγιξε το triple-double ο Σίμονς (vid)

Η Φιλαντέλφια πέρασε νικηφόρα από την AmericanAirlines Arena, με τον Τζοέλ Εμπίντ να ξεκαθαρίζει πως θα γίνει ο εφιάλτης των Χιτ και τον Μπεν Σίμονς να παίζει ξανά με τη... βελόνα στο κόκκινο! O 21άχρονος σταρ των Σίξερς είχε 19 πόντους με 7/8 βολές και 6/13 σουτ εντός πεδιάς, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ στα 40:15 που έμεινε στο παρκέ.

Ben Simmons posts 19 PTS, 12 REB, 7 AST to fuel the @sixers in Game 3 and take a 2-1 series lead! #PhilaUnite #NBAPlayoffs pic.twitter.com/gajWvlbIzo

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018