Ουέιντ και Άντερσον πήγαν να πιαστούν στα χέρια! (vid)

O αγώνας των Σίξερς με τους Χιτ ήταν σε εξέλιξη όταν ο Ντουέιν Ουέιντ και ο Τζάστιν Άντερσον προσπάθησαν να διεκδικήσουν το ριμπάουντ, έσπρωξε ο ένας τον άλλον και στο τέλος ο γκαρντ του Μαϊάμι τράβηξε από το χέρι τον αντίπαλό του και τον πέταξε στο παρκέ! Οι δυο τους ήλθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαιτητές να μπαίνουν στη μέση και να τους χωρίζουν, χρεώνοντας τους από μια τεχνική ποινή.

Dwyane Wade and Justin Anderson gets into a scuffle pic.twitter.com/R61wtEFt28

— NBA Inside Stuff (@NBAInside_Stuff) 20 Απριλίου 2018